ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೂವು ತಂದವರು

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನದಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತ್(1936-2007): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಪರೂಪದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಫಣಿಯಮ್ಮ'. ಎಂ.ಕೆ.ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತ್ (1936-2007) ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದವರು.

'ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ', 'ಗೋಧೂಳಿ', 'ಹಂಸಗೀತೆ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 'ಹಂಸಗೀತೆ'ಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಥಿಯೇಟರ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಎನಿಸಿದ್ದ ಪತಿ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತರ ಸಂಗಡ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ.

ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತರ ಆತ್ಮಕತೆ 'ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಲ್.ಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮೊದಲನೆ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಲೆಯ ಮಾಲೀಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು, 'ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸು. ನಿನ್ನ ಓದಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಅಂದರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದರೂ ಅರೆಬರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಣಿಯಮ್ಮ, ನಕ್ಕಳಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಬಂದ್ ಝರೋಂಖೆ (ಹಿಂದಿ), ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ- ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಂ, ಫಣಿಯಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ, ಫಿಲಂಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಎಚ್.ಜಿ.ರಾಧಾದೇವಿ (1952-2006): ಸುಮಾರು 170 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.ರಾಧಾದೇವಿ (1952-2006) ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದವರು.

ಇವರ ನಿಜ ಹೆಸರು ರಾಧಾಮಣಿ. ರಾಧಾದೇವಿ ಅವರ 'ಸುವರ್ಣ ಸೇತುವೆ' ಕಾದಂಬರಿ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಆರತಿಯವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ 'ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು' ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಧವಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೂ ಇವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡವು.

'ಭ್ರಮರ ಬಂಧನ' ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಅನಕೃ ಸ್ಮಾರಕ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಂದಿತ್ತು. 'ಮಿಂಚಿನಿಂದಿಳಿದ ಮೋಹನಾಂಗಿ' ಜಾನಪದ ಕಥಾಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ