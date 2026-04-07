ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ: ರಾಮನವಮಿ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಆರಂಭವಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದವು. 10ನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಭೋಜನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಾಮ ನವಮಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನ್ಮ, ಪಾನಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಗೌತಮ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಎಚ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವರಮ್ಮ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್, ಮುನಿರಾಜು, ಗಿರೀಶ್, ಕೀರ್ತಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ನಾಗವೇಣಿ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ದೇವರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>