ರಾಹುಲ್‌ ಬಳಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು RSS ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಮಾತು: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಳಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುವ ಅಗತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ‘19 (1) (ಸಿ)’ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಘ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.</p><p>ನೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ತೋರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅನುಭವ, ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ‘ಕಾವೇರಿ’ ನಿವಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿ.ಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಜಂಗಮಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p><p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ತರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>