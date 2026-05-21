ಬೇಸಿಗೆ: ಮಡಿಕೆಗೆ ಕುದುರಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ನರೇಂದ್ರ ಕೆ

ಚೇಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಕ್ಷರಶಃ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿಗಿಂತ ದಾಹವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಜನರನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇದೀಗ ಬಡವರ 'ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವವಿತ್ತು. ನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆ, ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಡಿಕೆಯೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದು ಮಡಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ನೆರಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು (ಫ್ರಿಜ್) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂಬಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗದೆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕುಂಬಾರನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ನೀರು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪನ್ನು ಇನ್ಯಾವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕುಂಬಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಡಕೆಯೊಳಗಿನ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರಿಜ್ಗಳ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಸವಳಿದಿರುವ ಜನರು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕುಂಬಾರರು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಆದಾಯದ ಕಾಲ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಇವರ ವೃತ್ತಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ