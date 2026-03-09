ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಜಾತಿ-ಮತ ಮೀರಿದ ಸದ್ಭಾವನಾ ತಾಣ

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು:</strong> ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣಬಾರದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನೂತನ ಮೈತ್ರೆಯೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಜಾತಿ-ಮತ ಮೀರಿದ ಸದ್ಭಾವನಾ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಲು ಇವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ ಎಂದರು. </p>.<p>ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮಾಲ್ಹಾರಾವ್, ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರಭಟ್, ಹನುಮಂತರಾಯರು, ಉಪೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಕುಮಾರ್, ರಘು ಬಾಬು, ವೇಣು ಮಾಧವ್, ಜಗದೀಶ್, ಶಶಿಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>