ಗತ ವೈಭವ ನೆನಪಿಸಿದ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ಜಾತ್ರೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯು ರಾಮನವಮಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಗುಬ್ಬಿ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೋರೆಂಟ್ಲ, ಧರ್ಮವರಂ, ಅನಂತಪುರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಎತ್ತುಗಳು ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಖಿಲಾರಿ, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಎತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ವಯಸ್ಸು, ಹಲ್ಲುಗಳು, ಸುಡಿಗಳು, ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ, ಉಳುಮೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪಯೋಗ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಶು ವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಕೊನೆದಿನ ಉತ್ತಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವೀತಿಯ, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260325-16-1630376214