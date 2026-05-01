ಅಜ್ಜಂಪುರ: ₹2.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಅಜ್ಜಂಪುರ: 'ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿ, ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2025- 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಶಾಸಕರ ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾದಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ₹2.45 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಜಮೀನು ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 5.5 ಮೀ ಅಗಲದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ತರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಉಮೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಎಇಇ ಭರತ್, ಎಇ ರಾಕೇಶ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್, ಶಿವನಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಲೇಶ್, ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಬುಕ್ಕಾಂಬುದಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ನಿರಂಜನ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಿಯಾಜ್, ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಧು, ಮಾದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>