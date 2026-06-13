ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿ ಯೋಜನೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ

<p>ಅಜ್ಜಂಪುರ: ‘ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ 13,594 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ, ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 20 ಕೆರೆ ತುಂಬದೆ, ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆರೆಗಳ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೆರೆಗಳ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೈಪ್ ವ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹೊಸ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು ₹15 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ಯೋಜನೆಯ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ, ನರಸೀಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದವರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು, ನರಸೀಪುರ ಸಮೀಪದ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಗೇಟ್’ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕಡತವನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ತಳಮಟ್ಟದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ರೈತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಚಿವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಮೇಘ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಹುಣಸಘಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲನಿಗಮದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಿ ಕೆರೆ, ಗೆಜ್ಜೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಗೋಪಾಲರಾಯನಕೆರೆ, ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ, ಗೀಜಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20ಕ್ಕೂ ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-126-1821201544</p>