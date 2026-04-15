ಆಲ್ದೂರು: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಿಡಿಒ ಶಂಶೂನ್ ನಹರ್, ಲೆಕ್ಕಿಗ ಪ್ರವೀಣ್, ಡಿಇಒ ವಾಣಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಿರೀಶ್, ನವರಾಜ್, ಸುರೇಶ್ ಎಚ್.ಎಸ್., ಹೆಡದಾಳು ಕುಮಾರ್, ಪುಟ್ಟರಾಜು ಹೆಡದಾಳು, ನಾಗೇಶ್, ಈರೇಗೌಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-126-538539018</p>