ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ 2026- 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶ್ವಂತ್ ಕೆ.ಬಿ., ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕೆ.ಆರ್., ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಸ್., ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್., ಸಹ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಎಸ್., ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂ., ಸಾಗರ್ ಕೆ.ಎಚ್., ಶಶಾಂಕ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಕಲಾಮಂಡಳಿ ರಾಹುಲ್ ಕೆ.ಜೆ., ತೇಜಸ್ ಕೆ.ಎನ್. ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ.ಎಚ್. ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎಂ., ಮಂಜಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಜೆ., ಭದ್ರಯ್ಯ ಕೆ.ಪಿ., ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಅವರು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂದೀಪ್ ಕೆ.ಜಿ., ಚೇತನ್ ಕೆ.ಎಂ., ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ.ಎಚ್., ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಅಶೋಕ್ ರಾಜರತ್ನಂ, ರವಿ ಕೆ.ಆರ್., ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ.ಕೆ., ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಚ್., ಯಶೋಧರ ಕೆ.ಎಚ್. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-126-1809214155</p>