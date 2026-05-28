ಬಕ್ರೀದ್: ಆಲ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರು

ಆಲ್ದೂರು: ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಸಮೀಪ ಕುರಿಗಳ ಖರೀದಿ– ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಗಯಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 300 ಕುರಿಗಳನ್ನು ವ್್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಳ ಬೆಲೆ ₹15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹35 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜೋಡಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗಯಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ