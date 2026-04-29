ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಜಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಆಲ್ದೂರು: ಆಲ್ದೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಟಿ. ಗುರುನಾಥ್ ಹುಕ್ಕುಂದ, ಎಚ್.ಎಂ. ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಸ್. ಬೈರೇಗೌಡ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ, ನಿರ್ಣಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕದೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಷೇರುದಾರರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.

ಅದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಚ್. ರುದ್ರೇಗೌಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಷೇರುದಾರರ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಿ.ಬಿ. ಈಶ್ವರ್, ಎಸ್.ಟಿ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ, ಡಿ.ಎನ್. ನಟೇಶ್, ಪಿ.ಡಿ. ಮನು, ಕೆ.ಎಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿ.ಆರ್. ರವೀಂದ್ರ, ಎಚ್.ಜಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾ ರಾಜೀವ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ