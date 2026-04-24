ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಆಲ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿವೆ.</p><p>ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು–ಆಲ್ದೂರು–ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮರಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಸಹಿತ ಮರ ಉರುಳಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜನ ಹಳ್ಳದ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮನೆ ಸೇರಿದರು.</p><p>ಇನ್ನು ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಹೀಲ್ ಜೋನ್ ಎಂಬ ವ್ಹೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಶೀಟ್ಗಳು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p><p>12 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ಆಲ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇದರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>