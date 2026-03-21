ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ: ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ– ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ

ಆಲ್ದೂರು: ಹಾಂದಿ ಸಮೀಪದ ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾಡಾನೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹರವಿನಗಂಡಿ ವಸಂತ್ ಎಂಬುವರ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರೊಬ್ಬರ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಆನೆಗಳು, ಕಾಫಿ, ಇತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ.

ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರ ನರ್ಸರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನರ್ಸರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾಡಾನಡಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆನೆ ಕ್ರಿಯಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಠಾರದಹಳ್ಳಿ ಪಿಸಿಎಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅವು ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.