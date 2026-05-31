ಆಲ್ದೂರು: ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಜನರು

ಆಲ್ದೂರು: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸಿದರೂ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ದೂರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳದೆ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಲ್ದೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೃಂದಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾರದಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪಡಿತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ವಾರ್ಡ್ನ ಅನಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ₹500ರಿಂದ ₹1 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಕೂಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಡಿತರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಪಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭ