ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದ್ವಾದಶ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಆಲ್ದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಬಯಲು ಅಭಯಹಸ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇ 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ, ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ ನಡೆದವು.

ಮೇ 8ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ 12.30ರವರೆಗೆ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು ವಿನ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯ ಲಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕಳಶಾಭಿ ಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಬಯಲು ಅಭಯಹಸ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ, ಕೆಂಡಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಗುರು ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.