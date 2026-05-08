ಆಲ್ದೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಗಳ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆಲ್ದೂರು: ದೊಡ್ಡಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಮದ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಬಿ. ಈಶ್ವರ್ ಗೌಡ ಸುಗ್ಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು ಮುಂತಾದವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಶಾಸನ ಗಲ್ಲುಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ರಾಗಿಣಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260508-126-1647066770