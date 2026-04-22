ತೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಕೋಲ

ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಸತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಳೂರು ಗುಡ್ಡ ಹಾಂದಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಗಗ್ಗರಸೇವೆ ಕೋಲ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸತ್ಯಸಾರಮಾಣಿ ದೈವಗಳ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ, 6.30ಕ್ಕೆ ಕೈ ಭಂಡಾರ ಇಳಿಸುವುದು. ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಸಾರಮಾಣಿ ದೈವಗಳ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಡಿ ಅರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಧರ್ಮದೈವ ಅಲೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ರಾಹು ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ ಗುಳಿಗ ಗಗ್ಗರಸೇವೆ, 7.30ಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ರಾಹು ಗುಳಿಗ ಗಗ್ಗರಸೇವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>