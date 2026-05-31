ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಆಲ್ದೂರು: ಆಲ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೈ.ಎಂ. ತೀರ್ಥಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಯಲಗುಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇರುಗಂಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ 21 ಜನರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಬಿಎಸ್ ರಾಜೀವ್, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಇ.ಸಿ. ಕುಮಾರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎಚ್.ಸಿ. ವಸಂತ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಆರ್. ದರ್ಮೇಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎ.ಎಚ್. ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಬಿ.ಪಿ. ಉಮೇಶ್, ಎಚ್.ಬಿ. ಭಗತ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಶಂಕರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜೇಶ್, ಕೆ.ಎಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರತನ್, ಇ.ವೈ. ನವೀನ್ ಹೊಸಮಠ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು.