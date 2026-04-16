ಕಳಸ | ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಗೆ: ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕಳಸ: 'ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಿಡಿ ಉದುರುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ್ರಾ...?' ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದ ಎಳೆ ಮಿಡಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮಿಡಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಮಿಡಿ ಉದುರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಂಸೆ, ಎಳನೀರು, ಮೈದಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಿಡಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸೆಯ ಮರ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಕಳಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಡಿಕೆ ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗಿಸುವ ಫಂಗಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೋರ್ಡೊ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನಾ ಕೀಟ, ರೋಗ ಬಾಧೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಸಲ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಲಿಗೆಯ ಕೃಷಿಕ ಶಶಿಕಾಂತ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.