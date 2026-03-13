<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿ</strong>: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಯಿಕಾ ಜೈನ್ಗೆ ‘ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿ. ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ದರು. ಆರ್ಯಿಕಾ ಜೈನ್ ಅವರು, ಜಯಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂದಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ.</p>