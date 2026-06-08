ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಶಿಬಿರ

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ‘ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಚನ್ನಗಿರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು’ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲೆನಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೈತನ್ಯ ವೆಂಕಿ, ಜೇಸಿ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಫಿ, ಹೋಬಳಿ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟು ಸ್ಟೀಫನ್ ಒ.ಡಿ., ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾ ಲಕ ರೋಹಿತ್ ವಿ., ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಾಸುದೇವ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಗೀತಾ, ರಫೀಕ್, ಅಶ್ವಿತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-1286121745</p>