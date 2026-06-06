ಅಡಿಕೆ ಕಳವು: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಜಕ್ಕಣಕ್ಕಿಯ ರೈತರ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾದಿ ಓಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ತಿ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಜಕ್ಕಣಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 70 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 7 ಮೂಟೆಗಳು ಕಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಬರೀಷ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ದಾರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ಮಂಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸನ್ನು, ಬಿಳಗುಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹ 2.7 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಚೀಲ ಅಡಿಕೆ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರುತಿ ಆಮ್ನಿ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಂಕರ್, ಮನು, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಆನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಚನ್ನಯ್ಯ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಭೀಮಸೇಸ್ ಕೆ.ರಘು, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ನಯಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-126-105741350</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>