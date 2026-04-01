ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: 4472 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,472 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 1,595 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

1908ರ ಮೈಸೂರು ಗೆಜೆಟಿಯರ್, 1908, 1913, 1929, 1930ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ, ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತವರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ತನೂಡಿ, ಹಲಸೂರು, ಮಾಗುಂಡಿ, ದೇವದಾನ, ಬನ್ನೂರು, ಬಿ. ಕಣಬೂರು, ಸಾರಗೋಡು, ಮದುಗುಣಿ, ಹುಯಿಗೆರೆ, ಕಡವಂತಿ, ಹ್ಯಾರಂಬಿ, ಕೆರೆಹಡ್ಲು, ಮಣಭೂರು, ಖಾಂಡ್ಯ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ 20 ಗುಂಟೆಯಿಂದ 160 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಒತ್ತುವರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

30 ಎಕರೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 11 ಜನ 795 ಎಕರೆ 23 ಗುಂಟೆ, 10ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ 68 ಜನ 954 ಎಕರೆ 27 ಗುಂಟೆ, 3ರಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ 234 ಜನ 1145 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ, 3 ಎಕರೆ ಒಳಗೆ 1282 ಜನ 1576 ಎಕರೆ 9 ಗುಂಟೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1997–98 ರಿಂದಲೇ ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಒತ್ತುವರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-126-1633868061