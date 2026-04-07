‘ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ’

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜೆಸಿಐ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 230 ಜನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ, ಇಸಿಜಿ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಶಿಶು ವೈದ್ಯರು, ದಂತ, ಮೂಳೆ, ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಸಿಐ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಸನತ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿರಳ. ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶಯನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಶಾರದಾ ಮಠ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನ ಇದರ ಪ್ರಯೊಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಂ, ಶಿಬಿರ ಸಂಯೋಜಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ, ಸಾಗರ್,ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ, ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅದ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಹಿಣಿ, ಶಿಬಿರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿ.ಎ.ರಾಜಪ್ಪಗೌಡ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರದ್ಧಾಪ್ರಕಾಶ್, ಲಯನ್ಸ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಂ, ಜೆಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಜಿತ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಫಿ, ರೋಹಿತ್, ಶೈಲ ಹರೀಶ್, ಎನ್.ಶಶಿಧರ್ ಚೈತನ್ಯ, ವೆಂಕಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಡಾ.ಪೂಜಾಭಟ್, ಡಾ.ವಿಜಯ್, ಡಾ. ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-126-1122270387</p>