ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ: ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಕಡೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಸುವರ್ಣ ಕವಚ ಧಾರಣೆ ನಂತರ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಕಲಶವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯರಥ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೀರ ಮಾರುತಿಗೇ ಜೈ.... ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೇ ಜಯವಾಗಲಿ.... ಮೊದಲಾದ ಉದ್ಘೋಷಗಳೊಡನೆ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದವರು ರಥಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ , ರಥದ ಮುಂದೆ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ, ರಥ ಎಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾನಕ, ಪನಿವಾರ ವಿತರಣೆಯ ವಸಂತ ಸೇವೆ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಂದ 'ಶನಿಪ್ರಭಾವ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರೇವು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿದರೆ, ಗುರುವಾರ 101 ಎಡೆ ಸೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಗಜ ವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಇಂದ್ರಜಿತ ಉತ್ಸವ, ಸೋಮವಾರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಬಂಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಡೂರು, ಬೀರೂರು, ನಿಡಘಟ್ಟ, ಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಸಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>