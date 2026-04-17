ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.15ರ ಬದಲಿಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯವನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಹೊರಡಲಿದೆ. ಕಣಿವೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.18/08.19, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 8.31/8.32, ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿಗೆ 8.43/8.44 ಹಾಗೂ ಕಡೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 9.05/9.25ಕ್ಕೆ ರೈಲು ತಲುಪಿ, ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ದೇವನೂರು ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಯಶವಂತಪುರ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೈನಂದಿನ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8.55ರ ಬದಲಿಗೆ 9.05ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಬದಲಿಗೆ 9.40ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.