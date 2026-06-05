ಭದ್ರಾ: ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಶಿಕಾರಿ

<p><em>ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್</em></p>.<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿಗಳ ಶಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಮರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಲ ಮೀನುಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬೀಸುಬಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳ ಶಿಕಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಕೆಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾಕುವ ಬಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನು ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 50 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕದ ಮೀನುಮರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮೀನುಗಾರರ ಆತಂಕ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳ ಶಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆ.ಜಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಮೀನುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p>ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮೀನುಮರಿಗಳ ಶಿಕಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದ ಉಳಿದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೀನು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೀನುಗಾರರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಂತೆ ನಮಗೂ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈಬಿಡಬಹುದು’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವೂರು ಮೀನು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಿವಾಸಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-668768956</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>