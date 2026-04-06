‘ಬಫರ್ ವಲಯದ ಗಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ’

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಭದ್ರಾ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಫರ್ ವಲಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಅರಣ್ಯ, ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರವು 1951ರಲ್ಲಿ ಜಾಗರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಜಾಗರ ಗೇಮ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 1974ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 492.46 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ 571.84 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಬಫರ್ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಂಡೀಪುರ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ, ಕಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಳಿದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭದ್ರಾಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಫರ್ ವಲಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡುವಳ್ಳಿ, ಕೊಳಲೆ, ಅಳೇಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಕಣಬೂರು, ಸಾರ್ಯ,ಸಾಲೂರು, ಮಧುಗುಣಿ, ದಂಡುಬಿಟ್ಟಹಾರ, ನಂದಿಗಾವೆ, ಬೈರಾಪುರ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರೆ, ಬೊಗಸೆ, ಬಾಸಾಪುರ, ಶಿರಗೊಳ, ಕಡವಂತಿ, ದೇವದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ರೈತರ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಫರ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ, ಕಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ವಲಯ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ, ಭದ್ರಾಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಬಫರ್ ವಲಯದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>