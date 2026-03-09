ಕಡೂರು: ‘ಜನಪದದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಮಾಜ’ ಎಂದ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌

<p><strong>ಕಡೂರು:</strong> ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಜಾನಪದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಡೂರು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಕಾಯಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ರೂಪಿಸಿದವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತೆರೆ ಮರೆಗೆ ಸರಿಯುವಂತಾಗಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸುವಂತಾಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಯರದಕೆರೆ ಎಂ.ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಜಾತೀಯತೆಯ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ ಮೂರ್ಖರಾದಂತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ಎನ್. ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನಪದ ನಾಶವಾದರೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರುಗಳು ನಾಶವಾದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ, ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ , ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತ- ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದವೇ ತಾಯಿ ಬೇರು. ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ವರಾಚಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು . ಹಿರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಂಗನಾಥ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಂಜಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೀಗಿ ಪದ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ, ಕೋಲಾಟ, ಸೋಬಾನೆ ಪದ, ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಕಂದಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರು ನಾಟಕ, ಲಾವಣಿ ಪದಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದೇವಾನಂದ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ, ಗುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್, ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಬಳೇಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>