‘ಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲ’

ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು): ಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕರ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಯಕ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆದಿ ಶಂಕರರು ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಳಹದಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಹಾದಿ ತೋರಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ತತ್ವಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಭಜನೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ರಚಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಗುರು ಅಷ್ಟಕ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪುರೋಹಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್, ರವೀಂದ್ರ, ವಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್, ಶಿವರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸೀತಾರಾಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಷಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸುವರ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-126-1910533488