ಪ್ರಕೃತಿ ನಳನಳಿಸಲು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮಧು ಕರೆ

<p>ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು): ‘ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಳನಳಿಸುವಂತಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಮಧು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಿಡ, ಮರ ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ, ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು, ನೀರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿಸದಂತೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬುರ್ಹನುದ್ದೀನ್ ಚೋಪ್ದಾರ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೈ.ಟಿ. ಬಾಬು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಂಜುಳಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ಎಂ. ಉಷಾ, ಆರ್. ವಸಂತ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಎ.ಒ. ಶಿವು, ನವೀನ್, ನಟರಾಜ್, ಎನ್.ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-221755563</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>