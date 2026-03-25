ಬೀರೂರು: ವೈಭವದ ಗುಳ್ಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು): ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಳ್ಳಾರಿಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸೋಮವಾರ ಗಣಂಗಳ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದು ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೇವಿನ ಸೀರೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಳ್ಳಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಲುಪಿ ಪುನಃ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿತು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಓಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>