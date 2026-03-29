ಬೀರೂರು: ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ

ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು): ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಣ್ಣ ಖಾನಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸವಿತಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಸಿ, ತೀರ್ಥ-ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಅಲಂಕೃತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಚಂಡೆಮೇಳ, ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಭಜನಾ ತಂಡ, ತಟ್ಟೀರಾಯ, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೇಳಗಳೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಸಿ, ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷಗಳಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಸವಿತಾ ಭವನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವವು ವಾಪಸಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಫಲಾಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.