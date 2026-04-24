ಬೀರೂರು: 17 ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು): ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯವು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶdಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, ವಲಯದ 37 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 17 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ವಲಯದಲ್ಲಿ 16 ಸರ್ಕಾರಿ, 14 ಅನುದಾನಿತ, 4 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 3 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1084 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 984 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಶೇ 90.77 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬುರ್ಹನುದ್ದೀನ್ ಚೋಪ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಗುಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ, ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ, ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಬಿದರೆ, ಆಲಘಟ್ಟ, ಬಳ್ಳಾವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿಶಾಲೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬೀರೂರಿನ ಕ್ರಮುಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾವರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಡೂರು ಪರಿವರ್ತನಾ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಭಾಗದ ಹರ್ಷಿತಾ ಪಿ.ಎಂ.616 ( ಶೇ.98.56) ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ತಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಲಯದ 8 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, 6 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಎಸ್.ಬಿದರೆಯ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಶೇ.41.94 ಫಲಿತಾಂಶದೊಡನೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಡೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>