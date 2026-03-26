ದಾವೂದ್ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ವಶ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 'ದಾವೂದ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ' ಎಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ(ಟಿಎನ್-21, ಎಯು– 2699) ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಕ್ರೈಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್, ದಾವೂದ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ, ಲೈವ್ ಬೈ ಎ ಗನ್, ಡೈ ಬೈ ಎ ಗನ್, ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ, ಬಾಂಬೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾವೂದ್ ರಿಯಲ್ ಡಾನ್; ಎಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಗರದ ಎನ್ಎಂಸಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಗಮನಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.