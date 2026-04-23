ಚಟ್ನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ಕಡೂರು: ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಚಟ್ನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಏ. 14ರಂದು ಗೋಧಿ ಸಸಿ ನೆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಜರುಗಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ, ಕೆಂಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಪಟ್ಟದ ದೇವರು, ಅಗ್ರಹಾರ ತಾಂಡ್ಯದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡೆದವು.

ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೆಂಡ ಹಾಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ತುಳಿದರು. ಸಂಜೆ ಗೋಧಿ ಸಸಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-126-362771361