ಗಾಳಿ–ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ 45 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗೆ

ಆಲ್ದೂರು: ಶುಕ್ರವಾರ ಆಲ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಆಲ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆಯ ರಭಸದಿಂದ ಆಲ್ದೂರು, ಗಾಳಿಗಂಡಿ, ಬನ್ನೂರು, ಕಂಡರಕಸ್ಕೆ, ಕಠಾರದಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದೂರು, ಸಾರಳ್ಳಿ, ಚಂಡಗೋಡು, ಕಂಚಿನಕಲ್ ದುರ್ಗ, ತೋರಣಮಾವು, ಆಲ್ದೂರುಪುರ ಹಾಗೂ ಬಿರಂಜಿ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಾಂದಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ, ಕುಂದೂರು ಹಾಗೂ ಆಲ್ದೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಡಿಗ್ಗರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ 45 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ