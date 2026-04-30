‘ಆಂತರ್ಯದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿ’

ಆಲ್ದೂರು: ಹುಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹದೊಂದಿಗೆ ಬಿಂಬದ್ವಾದಶಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಗದೇವರು, ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ, ಅಷ್ಟಬಂಧ, ಜೀವತತ್ವ ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಸಾದಿ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮುಂತಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಕಳಸಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಂಡಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೇಣುಕಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಉತ್ತಮ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರಕಬೇಕು. ವಿನಯವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತಹವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಂತರ್ಯದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಸವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೋಜೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೌಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಬಿ. ಲೋಕಪ್ಪಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಮಹೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಎ. ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯು.ಬಿ. ರಾಮೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಟಿ. ಗುರುನಾಥ್ ಗೌಡ, ಎಚ್.ಎ. ಲೋಕಪ್ಪಗೌಡ, ಎಂ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಎಚ್.ಡಿ., ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್.ಟಿ., ಚಂದ್ರೇಶ್ ಎಚ್.ಟಿ., ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್.ಎನ್., ಧರ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಕೆ., ಮಲ್ಲೇಶ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಎನ್., ದಿನೇಶ್ ಪರಮೇಶ್ ಎಚ್.ಟಿ., ಡಿ.ಬಿ. ಲತಾ, ಸಂದೇಶ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಅರುಣ್ ಅರೇನೂರು, ಕೋಟೆವೂರು ಸತೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಚಂಡೇವಾದ್ಯ, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವಿನಯ್ ತಂಡದಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆರಿಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಟಿ. ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಭಜನಾ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-126-1237963178</p>