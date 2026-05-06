ಕಟ್ಟೆಗದ್ದೆ ಮಹಜಿದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉರುಸ್‌

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಟ್ಟೆಗದ್ದೆ ಮಹಜಿದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ– ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಾಂಗ್ಯಾಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತರ ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಂದಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ, ಗಂಧದ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ದರ್ಗಾದ ಅವಳಿ ಸಂತರಾದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಬೂದ್ ಅಲಿಷಾ ಖಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಕರಂ ಅಲಿಷಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉರುಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದರ್ಗಾವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಹೂವು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.ಆಲ್ದೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೋಬ ಳಿಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುಲ್ರೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದರ್ಗಾ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉರುಸ್ ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಜೀಬ್ ಶರೀಫ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-126-1671937547</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>