ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ರಮೇಶ್ (27), ಮಹೇಶ್ (39) ಎಂಬುವರು ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಣಪತಿ ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಕಡವಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ್, ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ್ ಜತೆಯಾಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಆಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾತ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ‘ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕುಮಾರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮಹೇಶ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗಣೇಶ್, ‘ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಕೂಡ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಲ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶವ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಹೆಸ್ಗಲ್ ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಲಾಶ್ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಶೌರ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರತಾಪ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅನಿಲ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ರವಿ ಜಿ.ಎ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಸ್.ಐ ಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮುಖಂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-126-1816815272</p>