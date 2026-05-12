ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ; ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ

ಆಲ್ದೂರು: ಆಲ್ದೂರಿನಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಲಗುಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಗುಲ್ಲನ್ ಪೇಟೆ ಮಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಾಂದಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಆಲ್ದೂರಿನಿಂದ ಹಾಂದಿವರೆಗೆ 6 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಜಲ್ಲಿ ಪುಡಿಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಳೆದಿದ್ದು ಇತ್ತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಲ್ದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಆಲ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ ಜನ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಂದಿಯ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 173 ಅನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಲ್ದೂರು ಭಾಗದ ಜನ ಇದೇ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಉಮರ್ ಅಂಬಿಯ ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯಲಗುಡಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ₹2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದೊರೆತ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಳಗೂರು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-126-1360969095</p>