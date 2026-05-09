ಶನೇಶ್ವರ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಆಲ್ದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಅಭಯಹಸ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದ್ವಾದಶ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಹೋಮ, ಆಂಜನೇಯ ಹೋಮ, ಗಣ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹರಕೆ ಸೇವೆ, ಸಂಜೆ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ, ರಾತ್ರಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಶ್ವೇತ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಶ್ರೀಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ನಾರಾಯಣಪುರದ ಗುರು ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾದ ನಾಗೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಜನಾರ್ದನ ಗಾಳಿಗಂಡಿ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>