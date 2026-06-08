ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಆಲ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆಲ್ದೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.</p><p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳು, ಕೆಲಕಾಲ ನಿಂತಿದ್ದವು. ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸಿದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹರವಿನಗುಂಡಿ ಪಾಳ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.</p><p>ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಆನೆಗಳು ಆಲ್ದೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಗರವಳ್ಳಿ ಬನ್ನೂರು ಕಾಲೇಜು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.</p>.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಡುಕೋಣ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮುಖಂಡರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ವಾಪಸ್: ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>