ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಖರೀದಿ ಅತಂತ್ರ

<p><em>ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಫ್–ಐಡಿ(ಫಾರ್ಮರ್ ಐಡಿ– ರೈತರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು, ಒತ್ತುವರಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರನ್ನು ಅತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ರೈತರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 97 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 2,209 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ 6 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ರೈತರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ಎಫ್–ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್–ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೀಲ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಐಡಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಪೌತಿಯಾದವರಿಂದ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವಾರಸುದಾರರು ಈಗ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಒತ್ತುವರಿದಾರರು ಮತ್ತು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.28 ಲಕ್ಷ ಹಿಡುವಳಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ 1.25 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳಿವೆ. ಇವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ತನಕ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ 25 ಎಕರೆ ತನಕ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,113 ರೈತರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 43,887 ಎಕರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ರೈತರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 36 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ 6,744 ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ 10,176 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ಎಕರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೈತರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎಫ್–ಐಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1821718947</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>