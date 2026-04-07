ಬಸ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್: ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಸಮೀಪದ ಬಸ್ಕನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಗುರು ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಸರ್ವ ಮನುಕುಲದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದರು. ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ತೋರಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷಮೆ ತ್ಯಾಗ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾಸ್ಕ್ ಮೇಣದಬತ್ತಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹಬ್ಬದ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-126-1772518614</p>