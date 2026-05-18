ಬಾರದ ಮಳೆ: ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಭರ್ತಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಕಡೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತರು ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಾಗದಿರುವುದು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಬಿತ್ತನೆಗೂ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6357 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 869 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸ್ತಾನಿದ್ದು, 13.77 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 51,773 ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವರವಾಗಿವೆ. ಫಸಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು, ಜೆ.ಒ.ಉಮೇಶ್ಕುಮಾರ್</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-126-901210261</p>