ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಾಟ

<p>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಣಸೂರು, ರಾವೂರು, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಸೀಗುವಾನಿ, ಶಿರಗಳಲೆ, ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಮುಂತಾದ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ತೋಟದ ಕೆಲವರು ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶದ ಭೂ ಒಡಲನ್ನು ಬಗೆದು ಎತ್ತರದ ದಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಎತ್ತರದ ದಿಣ್ಣೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಭೂರಚನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯ ಒಡಲು ಅಗೆದು ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭೂ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಭೂ ಸಂರಚನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಬಕ್ರಿಹಳ್ಳದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆಯುವುದರಿಂದ, ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಆಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡಮಣ್ಣು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು.</p>.<p>‘ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಳಿದುಳಿದ ಜಮೀನಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತರಲು ಹೋದರೂ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಳವರು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ನೂರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಚಕಾರ ಎತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂಥವರ ಜತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ, ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳು ಓಡಾಡುವ ಕಾಲುದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಹಿಟಾಚಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೀನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-126-408721488</p>