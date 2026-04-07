ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾವು

<p>ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಬನ್ನೂರು ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಗದಗ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ (27) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಬನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಂಸ್ಟೇನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಈಜಲು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ, ಹೊಳೆಬಾಗಿಲಿನ ತಂಗವೇಲು, ಖಾಂಡ್ಯದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ತಂಡ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮೃತರ ಸಹೋದರಿ ನಿಖಿತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-126-1466750376</p>