ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ ರಚನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ (ಬಿಕೆಎಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತಾವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘವು (ಬಿಕೆಎಸ್) ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ 'ರೈತರಿಂದ, ರೈತರಿಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತಾವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಜಾರೆಮನೆ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಂದೂರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರುದ್ರಯ್ಯ ತರೀಕೆರೆ, ಪುನೀತ್ ಬಿ.ಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಪ್ರಮುಖ್ ಧನುಷ್ ರಾಂಪುರ, ಯುವ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ್ ದರ್ಶನ್ ಎಂ.ಕೆ. ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮು, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಪ್ರಮೋದ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಅವಿನ್ ಸಿ. ಗೌಡ, ಉದಯ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾರೆಮನೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಬಿ.ಸಿ., ಯುವ ಪ್ರಮುಖ್ ಧನುಷ್ ರಾಂಪುರ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಕುಂದೂರು, ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>